ପ୍ରସ୍ତାବିତ NTPC ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ; ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ । ରିପୋର୍ଟ-ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ
Published : August 27, 2026 at 4:51 PM IST
ନବରଙ୍ଗପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ NTPCର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ । ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ NTPC ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖା ଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସର୍ଭେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗଣ ସମାବେଶରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଝୀଗୁଡା ଛକରୁ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନକରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସମାବେଶରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସମାବେଶରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ରମେଶ ମାଝୀ, ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ଡାକ୍ତର ସନରାଜ ଗଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ଲିପିକା ମାଝୀ, ହାରାବତୀ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେ ଓ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସମାବେଶରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ନିୟମ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସମାବେଶରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ NTPC ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଓ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ କୋଟିର ମନରେଗା ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର