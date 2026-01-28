ରାଜ୍ୟସଭା ଦୌଡ଼: ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଭକ୍ତ, ବିଜେପି କହିଲା, ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ସମୀକରଣ
ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍, ଖେଳ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ଆଉ ବିଜେଡି ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଏ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : January 28, 2026 at 8:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସେତିକି ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା । ତେବେ ସବୁଠୁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ପୁନଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ସମୟ ମାଗିବା ଖବରକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପିସିସି ସଭାପତି ।ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ଦୁଇ ଦଳ ମିଶିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥି ହୋଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବନାହିଁ କି ଆମେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁନାହୁଁ । ବିଜେପି ସରକାର ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥି କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଷ୍ପତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ।"
ରାଜ୍ୟସଭାର ୪ଟି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା । ମାତ୍ର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓଲଟପାଲଟ ହେଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ୩ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆକଳନ ଓ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା।
ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସିଟ୍ ଗଣିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ଟି କାହାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ବିଜେଡି ବିଜେପି ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ । ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ଆଉ ବିଜେଡି ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଏ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗେମ୍ ହେବ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିବ ? ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ । କେଉଁ ଦଳରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । କେଉଁଠି କିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନଜର ରଖିଛୁ । କେଉଁଠି କିଏ ଭୋଜିଭାତ କରି ମେଳି କଲେ, ତା ଉପରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ହିସାବ ରଖିଛୁ । ବହୁତ କିଛି ସମୀକରଣ 26 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିଛି ନା କିଛି ତ ହେବ ।"
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ ।
- ମୁନ୍ନା ଖାନ (ବିଜେଡି)
- ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି (ବିଜେଡି)
- ମମତା ମହାନ୍ତ (ବିଜେପି)
- ସୁଜିତ କୁମାର (ବିଜେପି)
ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି-
- ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ- ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ- ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର- ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ସୁଲତା ଦେଓ- ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅବଧି
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି-
- କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ- ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ସୁଜିତ କୁମାର- ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
- ମମତା ମହନ୍ତ- ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରୁ ଏପ୍ରିଲ-୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୨ ଆସନ, ବିଜେଡିର ୫୦ ଆସନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୧୪ ଆସନ ଅଛି ।
କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ ନବୀନଙ୍କ କାଟତି ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ନଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଜେଡି ଛାଡି ଏବେ ବହୁ ନେତା ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭକି ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି । ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ।ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକଳନ କୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ଥ କରୁଥିବା ନବୀନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ । ବାକି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ଉପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଦଳ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରାଜନୈତିକ ସମିକରଣକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ।
