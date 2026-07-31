ଅଟକିଛି ବରୁଣେଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକ; ୯୦ କୋଟି ଓ ୯ ଏକର ଜମି ଥିଲେ ବି ଶେଷ ହୋଇନି କାମ, ସଂସଦରେ ଉଦବେଗ
ବରୁଣେଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 31, 2026 at 8:18 AM IST
Paika Rebellion Memorial ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଖୋରଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବି ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଓ ୯.୬୮୫ ଏକର ଜମି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶିଳାନ୍ୟାସର ୭ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର:
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର CSR ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ୯ ଏକର ୬୮୫ ଡିସିମିଲ ଜମି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜମିର ଦଖଲ ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ନେଇସାରିଛି । ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାମ ମେସର୍ସ ମନୋରମା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇଟ ସର୍ଭେ, ରାସ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ।"
୭ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ:
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏନେଇ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ତଥାପି ୭ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଦୁଃଖଦ ।"
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ଜମି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଂସଦ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ସ୍ମାରକକୁ ଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଯାଏ ଉଭୟ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର