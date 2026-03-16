ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଗ୍ନୀପରୀକ୍ଷା, 4 ସିଟରେ 5 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
2026 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ । ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ରୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।
Published : March 16, 2026 at 7:14 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 2026 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ । ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀତା କରୁଛନ୍ତି 5ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଏହା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ । ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଓ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ସିଟ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟ ବନାମ ବିଜେଡି - କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ରୋଚକ । ମତଦାନକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ରୋଚକ ଘଟଣା ଦିଲୀପଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେବ । ସକାଳ 9ଟାରୁ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଗଣତି । ଏହା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାହା ଗଣିତରେ ଭୁଲ ହେବ ଆଉ କିଏ ମାରିବ ବାଜି । କାହା ଦମ୍ଭରେ ଥିଲା କେତେ ଦମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଦଳଠୁ ଦୂରେଇ ଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ତମାମ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି- କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ କରିଡ଼ରରେ ବିଶେଷ ଚହଳ ରହିଥିଲା । ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଆସୁ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ବନିଥିଲା ହଟ୍ ଟପିକ୍ ।
ଚଳିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଜେପି ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜିତିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ । ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଦିଲୀପ ରାୟ ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆଉ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ଗଣିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କ ବି ବିଗିଡ଼ି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭାର 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ 30 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର । ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର 79 ଓ 3 ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମନମୋହନ ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ବିଜୟ ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଜେପିର ବଳକା 22 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଯିବା ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନା ମହାକୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ । ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟକୁ ହିସାବକୁ ନ ନେଲେ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ଆହୁରି 6ଟି ଭୋଟ୍ ଦରକାର । ବିଜେଡିର 48 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସଂତୃପ୍ତ ଜିତିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁ-ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ସଂତୃପ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ଜିତାପଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଅଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ସହଜରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡିର 18, କଂଗ୍ରେସର 14 ଓ ସିପିଏମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ ମିଶେଇ 33 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ସେ ଜିତିବାରେ ସମସ୍ୟା ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନଜନିତ ଅସନ୍ତୋଷରେ 33ରୁ 30 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଗତ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ବଦଳୁଥିବା ଗଣିତ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ । ଉଭୟ ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା- ହ୍ବିପ୍ ଓ ସୋ କଜ୍ ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଳକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କ ମତିଗତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯିବେ ବୋଲି ଏକାଧିକ ବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁ ଆଡେ ଢଳିବେ, ତାହା ଭୋଟିଂ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ରାମେଶ ଜେନା ଓ ଦଶରଥୀ ଜେନାଙ୍କ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସର ଜବାବ କଡା ଭାଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସହିତ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଦାଶରଥୀ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଦଳ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିବା ସହ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି 3 ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ୍ କୁଆଡେ ଯିବ, ତାହା ଭୋଟିଂ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ସେହିପରି ନିକଟରେ ବିଜେଡିରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଆଡକୁ ଢଳିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ଜିତିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଘନଘନ ବୈଠକ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ବି ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ମାନସମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରେ ଭୋଟ ନେଇ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
