ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଚାଲିଛି ଭୋଟ, ଲାଗିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ
ପ୍ରଥମ ମତଦାତା ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପହଁଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 16, 2026 at 2:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟଦାନ । 4 ଆସନ ପାଇଁ 5 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମତଦାନ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ତେବେ 4ର୍ଥ ଆସନରେ କିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଦଳ ମୁଖିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି । 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଦୃଢତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଦେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ 9ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଁଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀ ଓ କିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ । ପ୍ରଥମ ମତଦାତା ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପହଁଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଁଚିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଭାସିନୀ ଜେନା, ମାଧବ ଧଡା, ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସି ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ପହଁଚିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁର । ବିଜେଡିର ହୁଇପ୍ ନମାନି ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଚକ୍ରମଣୀ । ଏକାକୀ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସିଡିରେ ଚକ୍ରମଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବାଲିକୁଦା ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ । ଭୋଟ ଦାନ ପରେ ଚକ୍ରମଣୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ରମେଶ ଜେନା । ଦଳର ହୁଇପକୁ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଁଚିଥିଲେ ତିନି ବିଧାୟକ ।
ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଓଡିଶାର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ବିଜେପି ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ, ମୁଁ ଓ ସାରଦା ନାୟକ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ । ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ । ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ । ଆମେ 3ଟି ସିଟ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଫେରିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଚକ୍ରମଣି ଓ ନବକିଶୋର !