ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଭକ୍ତ; ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, 28ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଭାରାତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସିଟଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତକୁ ଯିବ ।ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ । ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ସଜବାଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଭାରାତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସିଟଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତକୁ ଯିବ ।ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ପୂର୍ବଭଳି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ଅର୍ଥାତ 3ଟି ସିଟ୍ ହାତେଇବାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ପଦ୍ମଦଳ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, '28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଥି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ।
ଆମେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ । ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତି ନେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାର୍ଥି ଆମେ ଦଳରୁ ଦେବୁ କି ବାହାରୁ ଦେବୁ ତାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଵ।
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ କିମ୍ବା ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା ନେଇ ତଥାପି ଆଶାବାଦୀ ଭକ୍ତ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ । ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ନବୀନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାଜୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ତଥାପି ଭକ୍ତ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଥିବାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ବିଜେପିର ୮୧ ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଚଳିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ ଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଦଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଆଗ ଧାଡିରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ସୁଜିଥକୁମାରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠା ଯାଇପାରେ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିପୁଳ ବିଜୟର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ।
ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୫୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ।ବଳକା ସିଟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ବାଜିମାତ କରିପାରେ ବିଜେଡି । କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ନବୀନ ବଳକା ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉଭୟ ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗୂଡ଼ ବୁକରେ ସଂତୃପ୍ତ। ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କର୍ପୋରେଟ ଲବି ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବିଜେଡି। ସେହିପରି ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିବାରୁ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇପାରେ ବିଜେଡି।
କଂଗ୍ରେସର ୧୪ ଏବଂ ବାମଦଳର ଗୋଟିଏ ସିଟକୁ ମିସାଇଲେ ୧୫ଟି ସିଟ। ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ଚାହିଁଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ରୋକିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ଆଜି ଭକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
କିପରି ହୁଏ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ
- ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ (STV) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏକ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି।
- ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ (୧,୨,୩ ଇତ୍ୟାଦି) ରାଙ୍କ କରନ୍ତି
- ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ
- ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା / ଖାଲି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା + ୧ + ୧
- ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ କୋଟା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।
୧୦ ରାଜ୍ୟର ୩୭ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ । ୬ ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ । ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ଅପରାହ୍ଣରେ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ।
