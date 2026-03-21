ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ବିଜେଡି

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:19 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ବିଜେଡି । ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ।

୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ:

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବା ପିଏସି ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପିଏସି ବୈଠକରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସୀନି ଜେନା, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଏହି ୬ ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)
ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନଦେଇ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଗତକାଲି ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡିର ପିଏସି ବୈଠକରେ ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ବିଜେଡିରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କମିଟି । ଏହି କମିଟି ଦଳର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନବୀନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମିଟିର ମତ ଲୋଡିଥିଲେ । ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସଂଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ୬ ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଜେଡିରୁ ପୂର୍ବରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

