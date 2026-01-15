ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ; ୪ଟି ସିଟ୍, ଆଶାୟୀ ଅନେକ
4ଟି ଆସନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁ ଦଳକୁ ମିଳିବ କେତେ ଆସନ, କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ହିସାବ ନିକାଶ ।
Published : January 15, 2026 at 4:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା । ୪ଟି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିଥ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓଲଟପାଲଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି 4ଟି ଆସନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁ ଦଳକୁ ମିଳିବ କେତେ ଆସନ, କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ହିସାବ ନିକାଶ ।
କାହା ଖାତାକୁ ଯିବ ତତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ?
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ବିଜେଡିର ମୁନ୍ନା ଖାନ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ବିଜେପିର ମମତା ମହାନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳଶେଷ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା। ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଦଳୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ,ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଥିବା ଆଗଧାଡିର ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଉଥିଲା। କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ସିଟ ଗଣିତ ଯାହା କହୁଛି, ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଦୁଇଟି ସିଟ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟଟି କାହାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ବିଜେପି ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟଟି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ।
ଏମାନେ ବିଜେଡିର ଆଶାୟୀ ମୁହଁ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏଭକି ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଶାସନରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ନବୀନ ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ । ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳୁଥିବା ନବୀନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ।
ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ-ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ‘ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ। ବାକି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ଉପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଦଳ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିଜେଡି ଏକ ଏପରି ଦଳ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସଫଳ ସମର୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ନେତୃତ୍ବର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଚାହାଁନ୍ତି ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।’ ତେବେ ଏନେଇ କେହି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପନେତା ।
କଂଗ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡିପାରେ ଦଳ । ନଚେତ ଏହି ସିଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗ ନେଇପାରେ। ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତଥାପି AICC ଏବଂ ପିସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ।
କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବିଜେପି ?
ବିଜେପି କଥା ଦେଖିଲେ, ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଆସନ ବିଜେପି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ମନମୋହନ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଦଳ ଏକାକୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା । ମେଣ୍ଟ ରାଜନିତୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ମନମୋହନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୃହତ ବିଜୟ ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର କରିମନମୋହନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରେ । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଗଢିବା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି କରାଗଲା । ତେଣୁ ଗୋଲକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦୌଡରେ ରହିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏପରିକିଲନିଜ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ମୁଁହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭରସା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ଼-ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
ଏ ନେଇ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ‘କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ତେବେ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ ଦଖଲ କରିପାରିବ । ଯଦି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ହେବ ତାହେଲେ ସରକାରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜରୁ 4ଟି ସିଟ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବ । ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।’
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବଧି
୧.ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୨.ଦେବଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୩.ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୪.ସୁଲତା ଦେଓ । ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୫.ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ । ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବଧି
୧.କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୨.ସୁଜିତ କୁମାର । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
୩.ମମତା ମହନ୍ତ । ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
କେମିତି ହୁଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ (STV) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏକ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି।
-ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି।
-ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ (୧,୨,୩ ଇତ୍ୟାଦି) ରାଙ୍କ କରନ୍ତି।
-ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ।
ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା / (ଖାଲି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା + ୧) + ୧
ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ କୋଟା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୩ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଏବଂ ୧୪୦ ବିଧାୟକ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୬ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ବିଜେଡିର କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି-ରବି ଦାଶ
ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ରବି ଦାଶ, କହିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୂଳ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ କିଛି ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗ ଲୋଡି ପରିଥାନ୍ତେ । ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।’
ରବି ଦାଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ହୋଇପାରେ । ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭା ପଠାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ,ଏମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ। ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି, ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ତା ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଭୋଟ ବଳୁଛି । ସେଇଭଳି ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ୨୦ ସିଟ ବଳକା ରହିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସହମତି ଭିତିରେ ହେବ। ଉଭୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ଉପର ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ,ଫଳରେ 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ।
ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ନୂଆ ମୁଁହ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ? ସେହିପରି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବିଜେଡି ? ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ମୋକିମ; ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଢିବେ ନୂଆ ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 30ରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ଓଡି଼ଶା'