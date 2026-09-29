ଏଣିକି ନୂଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଜଷ୍ଟିସ ଆରକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି । ବଦଳିଲା ଖଣ୍ଡପୀଠ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 29, 2026 at 9:49 PM IST
କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲା ଅନ୍ୟଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଆରକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ।
ଆଜି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । ଆଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ପୃଥକ ୮ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଆଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ପୃଥକ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।
ଦଳର ହ୍ବିପ୍ ମାନି ନଥିବା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର ନକରି ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣାଣି ନ କରି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂପର୍କିତ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରାଯିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦନ୍ନୋତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲା । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ବାଚସ୍ପତି, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଓ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ଅମାନ୍ୟ କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ୮ ବିଧାୟକ ।
୮ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ପୃଥକ ୮ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ