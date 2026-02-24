ରାଜନଗର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନା ମରଣଯନ୍ତା ? ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କେବେ...
ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜନଗର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା । ଏଠାରେ ଦୈନିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସହିତ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାଜନଗର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା । ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମାଣର 4 ବର୍ଷ ନପୁରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁୁ ପିଚୁ ଉଠି ଖାଲଖମାରେ ଭରି ଯାଇଛି । ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ରାସ୍ତାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି । ଅନେକ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ।
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ:
ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 କିମି ହେବ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (Rural Works) ପକ୍ଷରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 9,78,85,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗରାପୁରରୁ ଗଣ୍ଡାଖିଆ ଭାୟା ସାନ୍ତସାହି ହୋଇ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ଫଳକ ଅନୁଯାୟୀ 7 ଡିସେମ୍ବର 2022 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତାଟି ରାଜନଗରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକର କହ୍ନେଇପୁର, ଆୟବା, ଗଣ୍ଡାଖିଆ, ମେଦୁଆକୁଳ, ଓସ୍ତପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟୁନ ୩୦ ହଜାର ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଫଳକରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବକିତାବ:
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣର ଶେଷଦିନ ଅର୍ଥାତ 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାସଂସ୍ଥା ନେଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 81,55,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ଯାଇଥିବା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଫଳକ କହୁଛି ।
ମରାମତି ପାଇଁ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତ:
|ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର ବର୍ଷାଋତୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଫା କରିବା
|ପାଣି କଟା ଧାର ବର୍ଷାଋତୁ ପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୁନଃ ମରାମତି କରିବା
|ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମାଟି ସେକ୍ଟର ମରାମତି କରିବା
|ଦରକାର ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଓ ଫାଟ ମରାମତି କରିବା
|ବର୍ଷକୁ ୨ ଥର ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ଵନାଳ ମରାମତି କରିବା
|ବର୍ଷକୁ ୨ ଥର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ପୋଲ ମରାମତି କରିବା
|ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵ ସଂକେତ ଗୁଡିକର ମରାମତି କରିବା
|ଶଙ୍ଖ ପୋଲରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିଲା ।
ଜୀବନ ନେଉଛି ରାସ୍ତା:
ଗତ 2023 ମସିହାରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 14 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡୁଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବଦଳୁନି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା:
କହ୍ନେଇପୁର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଅଟୋ, କାର ଠାରୁ ନେଇ ବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେଠାକୁ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ । ରାଜନଗରର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାନ୍ତସାହି ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ।"
10,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ:
କାଙ୍କଦିଆ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ରଣଜିତ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାସାନ୍ତସାହି-ଗଣ୍ଡାଖିଆ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତା ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଗଲେ, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ 4ଟି ସରକାରୀ ବସ ଓ 10ଟି ଘରୋଇ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।"
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନେବ ଦାୟିତ୍ବ:
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ହେବା ସହ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ ।’
ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ-୧ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ।
