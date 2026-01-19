ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ

ETV Bharat / state

Published : January 19, 2026 at 11:19 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାରର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ । ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଗାଁରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନରେଗା(ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନମୋହନ ସରକାର । ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଗ୍ରାମୀଣ ଅଂଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ହଡପ କରାଯାଇଛି । ତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ଜରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୱର ପିଏମଜିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଂଚାୟତ ସଂଗଠନ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ପଲ୍ଲୀକୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଂଚାୟତ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।

"ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦରେ ବିଜେପି ସରକାର MGNAREGA ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧFଙ୍କ ନାଁ ଉଡାଇଦେଲେ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଅପମାନ । ସେହି ଯୋଜନାରେ ରାମ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମାନସିକତା । ଏହି ଯୋଜନା ରଦ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ୧୨ କୋଟି ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ନେବ କଂଗ୍ରେସ । ଆଗକୁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ତୀବ୍ର ହେବ । ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।

"ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଂଚାୟତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଖାଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଛି।ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ମନରେଗାର ରୂପରେଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଗାଁରେ ଶ୍ରମିକକୁ ବର୍ଷକୁ ୧୦୦ ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇଦେବା, ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚତ ଭାବେ କର୍ମ ଯୋଗାଣ କରିହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଏ ଲଢେଇ ଗାଁ ଗାଁ କୁ ନେବ କଂଗ୍ରେସ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କ'ଣ ଥିଲା ?୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର । ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ । ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ।ଜବ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ୧୦୦ ଦିନ କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଅଂଶଧନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା । MGNREGA ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।



କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା VB-G-RAM JI ଯୋଜନା କ'ଣ ?

ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ VB-G ରାମ ଜୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୨୫ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହା MGNREGA ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ । ଆବେଦନ କରିବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ସହିତ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ଦ୍ୱି-ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପ୍ରାୟ ୯୫,୬୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୬୦:୪୦ ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି ଏଥିରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

