ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାରର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ।
Published : January 19, 2026 at 11:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାରର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ । ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଗାଁରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନରେଗା(ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନମୋହନ ସରକାର । ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଗ୍ରାମୀଣ ଅଂଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ହଡପ କରାଯାଇଛି । ତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ଜରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୱର ପିଏମଜିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଂଚାୟତ ସଂଗଠନ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ପଲ୍ଲୀକୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଂଚାୟତ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
"ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦରେ ବିଜେପି ସରକାର MGNAREGA ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧFଙ୍କ ନାଁ ଉଡାଇଦେଲେ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଅପମାନ । ସେହି ଯୋଜନାରେ ରାମ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମାନସିକତା । ଏହି ଯୋଜନା ରଦ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ୧୨ କୋଟି ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ନେବ କଂଗ୍ରେସ । ଆଗକୁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ତୀବ୍ର ହେବ । ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଅଂଶଧନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା । MGNREGA ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା VB-G-RAM JI ଯୋଜନା କ'ଣ ?
ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ VB-G ରାମ ଜୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୨୫ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହା MGNREGA ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ । ଆବେଦନ କରିବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ସହିତ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ଦ୍ୱି-ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପ୍ରାୟ ୯୫,୬୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୬୦:୪୦ ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି ଏଥିରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ।
