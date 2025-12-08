ଆଖିବୁଜିଲେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଆତ୍ମହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପୀଡିତା; ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ନବୀନ
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରାଜେଡି; ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : December 8, 2025 at 10:01 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତଥା ପରିବାର ଲୋକେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପଟେ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀଡିତା ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ତାପରେ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ନାବାଳିକା ଜଣକ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପି ଅମ୍ରିତପାଲ କୌରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ପୋଲିସ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 644 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l"
ଆଜି ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର SDPO ବିଭୁତି ଭୋଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ଏସପିଙ୍କ ସହ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଇଜିଏଚ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ଆଜି ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ l ସରକାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l"
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୁତି ଟପ୍ପୋଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF) ରୁ ₹୪…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) December 8, 2025
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରାଜେଡି; ୪ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା-
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଲେ ସମବେଦନା ।
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଜିବେର୍ଣ୍ଣାରେ ନିଆଁରେ ଜଳି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣହରାଇବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 8, 2025
ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ କହିବା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ…
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ହରାଇବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥାଦାୟକ । ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶୋକ ଜଣାଉଛି ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ପାର୍ଥନା କରୁଛି । ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ କହିବା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସରକାର କେତେ ଆଉ ନିରୀହ ଜୀବନ ଏପରି ଜଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଥିବା ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ାଉଛି । ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀମାନେ ଖୁଲମଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସରକାର ସୁରକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ? ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ସରକାର କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଖି ବୁଜିଲେ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି, 3 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର