ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ରାଜସ୍ଥାନ ସିକରରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ସିକରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ମୋଦି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 10, 2026 at 1:17 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆପତ୍ତି ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ପରେ ସିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ମୋଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରାଯାଇ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସିକରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଖାତୁ ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସିକରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ସିକର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଚିଠିରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ ତିଥି ଏବଂ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ସିକର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଶିଷ ମୋଦି, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ କପି ଦନ୍ତରାମଗଡ଼ର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାର୍ମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହୁଏ ସେନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଚିଠି ଲଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଇସ୍କନ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଇସ୍କନକୁ ଭାରତରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନର ବେଖାତିର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ISKCONର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ