ETV Bharat / state

ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ରାଜସ୍ଥାନ ସିକରରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ସିକରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ମୋଦି ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Untimely Rath Yatra
ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆପତ୍ତି ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ପରେ ସିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ମୋଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରାଯାଇ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସିକରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଖାତୁ ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସିକରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ସିକର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଚିଠିରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ ତିଥି ଏବଂ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

Rajasthan Sikar District Magistrate Stops Untimely Rath Yatra
ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat)

ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ସିକର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଶିଷ ମୋଦି, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ କପି ଦନ୍ତରାମଗଡ଼ର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାର୍ମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହୁଏ ସେନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Rajasthan Sikar District Magistrate Stops Untimely Rath Yatra
ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat)


ତେବେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଚିଠି ଲଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଇସ୍କନ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଇସ୍କନକୁ ଭାରତରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନର ବେଖାତିର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ

ISKCONର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SIKAR UNTIMELY RATH YATRA
UNTIMELY RATH YATRA
RATH YATRA
ରାଜସ୍ଥାନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା
UNTIMELY RATH YATRA IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.