ଦୁଃଖୀ ବାପାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ! କାଳିଆ କରୁଣାରୁ ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି କୁନି ପୁଅ ନିଖିଲ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ! ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠିଲା କୁନି ପୁଅ ନିଖିଲ । ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ବାପା ।

miracle at Puri temple
ଦୁଃଖୀ ବାପାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
ପୁରୀ: ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା । ତାଙ୍କରି ଇଛାରେ ଏ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଇଛା ବିନା ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ । ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଖିଳ ଭୋଇ ।‌ ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ନିଖିଳ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି ।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନିଖିଳ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ସବୁଆଡେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି‌ । ବାପା ପ୍ରକାଶ ଭୋଇ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅ ନିଖିଳକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁମୁଟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ।

ଦୁଃଖୀ ବାପାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ! (ETV Bharat Odisha)

ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନିଖିଳକୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଆଉ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଭୋଇଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ନିଖିଳ ଭୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚେତା ଫେରି ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଦେଖି ବାପା ପ୍ରକାଶ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ସିଂହଦ୍ଵାର ଆଗରେ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ । ଏବେ କୁନି ପୁଅ ନିଖିଲ ବାପାଙ୍କ ହାତଧରି ନିଜର ମନକଥା କହୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିହେବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ବିରଳ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ନିଖିଳର ବାପା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୁନି ପୁଅ ନିଖିଳ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।



ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ନିଖିଳର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ।‌ ନିଖିଳର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନିଖିଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ନିଖିଳର ପ୍ରକୃତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଣ ରହିଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

"ନିଖିଳ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ । ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ବାସ ଓ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି," ବୋଲି ଜଣେ ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ।




ନିଖିଲର ବାପା ପ୍ରକାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ସବୁଆଡ଼େ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମୋ ପୁଅର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି । ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି । କୋମାରେ ଥିବା ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ମୋ ହାତ ଧରୁଛି । ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ସେ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭଲ କରିବେ ।"



କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ । ତେଣୁ କୁନି ପୁଅ ନିଖିଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଖିଳ ସ୍ବଭାବିକ ଜୀବନ ଯିଇବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

