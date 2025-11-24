ଜଗା ଦୁଆରେ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ‘ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା ଭଲ, ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀ’
ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରୀ କରିବା ଭଲ ହେଲେ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼ାକ୍ତର ପାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ।
Published : November 24, 2025 at 8:52 PM IST
କଟକ: ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଫେଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରେ ମଣିଷ । ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ । ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାସୱାଡ଼ାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜ ପୁଅ ନିଖିଲ ଭୋଇକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । କୋମାରେ ଥିବା ୮ ବର୍ଷର ପୁଅର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା କହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଥିଲେ ବାପା ଜଣକ । ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ବାସ ସମର୍ପଣ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ତେବେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କଣ ? ସେ ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଜଣକ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ? ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ସେ କୋମାରେ ରହିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଅକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅର ବାପା । ଏନେଇ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଥମସ୍ତକ । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଭଲ ହେଲେ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।
ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ: ଡାକ୍ତର
ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼ାକ୍ତର ପାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପିଲାଟା ସେମି କୋମାର ଥିବ । ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଆରେ ହଠାତ ଉଠିଲା ହାତ ଗୋଡ ହଲାଇଲା । ଶିଶୁ ଜଣକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିଡିଓରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଶିଶୁ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଏନସେଫେଲାଇଟ୍ସ ହୋଇଥିବ । ଅବା ବାତ ମାରୁଥିବ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏପରିକି ଆଇସିୟୁରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର । ବ୍ରେନ ସ୍କାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାର୍ଟ ବିଟ, ରକ୍ତ ଚାପ ଆଦି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। "
ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ:
ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼ାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ଉପରୁ ମଣିଷର ଭରସା ତୁଟିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି । ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମକୁ ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ରୋଗ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡେ । ରୋଗୀ ଲୋକକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରାମର୍ଶ ବି ଏକ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡାଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେ ରୋଗ ହେଲେ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଧା ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହେଲେ ସବୁ ପରେ ବି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟି ପୁରୀରେ ରହିଛି । ଶିଶୁଟି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାତଗୋଡ ହଲାଉଛି । କିଛି ଦିନ ପୁରୀରେ ରହିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଶିଶୁର ବାପା କହିଛନ୍ତି ।
