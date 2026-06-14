ରଜରେ ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ! ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦର ଚାହିଦା, ପୋଡ଼ପିଠାରୁ ଆରିସା...25 ପ୍ରକାର ପିଠାର ମହକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ?
ଘର ଛାଡ଼ି ବଜାର ମୁହାଁ ହୋଇଛି ପିଠା ପରମ୍ପରା । ରଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 14, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 8:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପହିଲି ରଜ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ । ଦୋଳି ଖେଳ, ରଜ ପାନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣାରେ ଜମିଛୁ ଗଣପର୍ବ ରଜ। ତେବେ ସମୟ ସହ ବଦଳୁଛି ରଜ ପାଳନର ଢଙ୍ଗ । ଘରେ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ବଦଳରେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ବଜାରରୁ ପିଠା କିଣି ରଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନ ଓ ରଜ ବଜାରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଠାରୁ ଆରିସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରଜ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ପୋଡ଼ପିଠାର ମହକ । ମଣ୍ଡା ଓ ଆରିସାର ସ୍ୱାଦ । ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘର ଅପେକ୍ଷା ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏକକ ପରିବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକେ ଘରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପିଠା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରେ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉ ନାହିଁ । ଚାକିରି ଜୀବନ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି । ଏପରିକି ରଜରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପରିବାର ସହିତ ଯାଉ । ଘରେ ଆମେ ଯଦି ପିଠା କରୁଛେ ତେବେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପିଠା କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମିଳିଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ମାଆମାନେ ପୋଡପିଠା ବନାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ତାହାକୁ ବନାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପିଠା ବନା ହେଉଛି, ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଭଦ୍ରା ବଜାରରକୁ ଆସିଛୁ ପିଠା ଖାଇବୁ ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ । ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମିଳୁଛି । ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେହି ଗାଁର ପିଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ଏବେ ଯାହା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପିଠା ଓ ମିଠା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଲି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛି । ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ରଜ ପର୍ବରେ ଅଧିକ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି କାକରା ସମେତ ପୋଡା ପିଠା ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ରଜରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ସୁଭଦ୍ରା ବଜାରରେ ପିଠା ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିବା ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜ ସମୟରେ ୧୨ରୁ ୧୫ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ । ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ ସେନେଇ ଦାମ ରହିଛି । 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ 5ଟି ପିଠା ଦିଆଯାଉଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ପିଠାମିଠା ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷ ତମାମ ଆମ ଦୋକାନରେ ଓଡ଼ିଆର ଦେଶୀ ପିଠା ମିଳିଥାଏ । ରଜରେ ପାଖାପାଖି ୨୨ରୁ ୨୫ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମିଳିଥାଏ । ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଠି ପ୍ଲେନ ପୋଡ଼ ପିଠା ସହିତ କ୍ଷୀର ପୋଡ ପିଠାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି ।
ସାଦା ପୋଡ ପିଠା ଗୋଟିଏ କେଜିକୁ 350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଦାମ ରହିଛି କେଜି ପିଛା 400 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷୀର ପୋଡପିଠା 500 ଟଙ୍କା, ସୁଗାର ଫ୍ରି ପୋଡପିଠା ୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଆରିସା 16 ଟଙ୍କା, ବିରି ମଣ୍ଡା 15 ଟଙ୍କା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା 20 ଟଙ୍କା, କାକରା 20 ଟଙ୍କା ସମେତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପିସକୁ 15 ଟଙ୍କା । ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି 4 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଥିବାରେ ବେଳେ ୪-୫ ଜଣ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଠାର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର