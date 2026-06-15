ETV Bharat / state

କୋଣାର୍କ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ରଜ ଉତ୍ସବ, ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା

କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ଅର୍କଶ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂମଧାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଚାରିଦିନିଆ ରଜ ଉତ୍ସବ। ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Raja festival Konark
କୋଣାର୍କ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ରଜ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଣାର୍କ: କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ 'ରଜ'କୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଆଧୁନିକତାର ମାୟାରେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ମଉଜ କ୍ରମଶଃ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଗତ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି କୋଣାର୍କର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗଠନ ‘ଅର୍କଶ୍ରୀ’। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ଅର୍କଶ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂମଧାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଚାରିଦିନିଆ ରଜ ଉତ୍ସବ।

28 ବର୍ଷରେ ଭଗବତୀ ପୀଠ ରଜ


ଜୁନ ୧୪ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୪ ଦିନିଆ ପର୍ବ ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି କୋଣାର୍କର ମା’ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ। ୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅର୍କଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗଠନର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ୨୮ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ମହକ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଜିଯାଉଥିବା ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦ୍‌ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍କଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗଠନ ସାଜିଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ମାଧ୍ୟମ। ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି କୁମାରୀ ଓ ନବବଧୂ ମାନେ ରଜର ଭରପୂର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୁମାରୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି।

ରଜର ମଜା ନେଉଥିବା ଯୁବତୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଅର୍କଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ରଜପାନର ମଜା ନେଉଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଠାରେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।"

ପିଠା ଓ ପାନରେ ମହକୁଛି ରଜ

ଝିଅମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମଥାରେ ଚିତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଓ ପାଦରେ ଅଳତା ସଜେଇ ହୋଇ ମୀନା ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ସହ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ରଜ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି, ଝୋଟି ଚିତା, ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କାନ୍ଦଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ କବାଡି, ତାସ୍ ଏବଂ ଲୁଡୁ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବତୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଅର୍କଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗଠନର ଏହି ୨୮ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ରଜ ପର୍ବକୁ ଏକ ବଡ଼ ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ କରିଛି। ହଜିଯାଉଥିବା ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ’’।

ରୋଜାଲିନ ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି । କୋଣାର୍କ ମୋ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳି ହୋଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ମଜା ଲାଗୁଛି । ଆଜି କାଲି ତ ସହରମାନଙ୍କରେ ରଜର ଦୋଳି ଦେଖିପାରୁନୁ । କେତେକ ସହର ମାନଙ୍କରେ ନୂଆ କରି ରଜ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ମୋ ମତରେ ଏହା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର’’ ।

ସେହିପରି ସ୍ତିସ୍ଥିପର୍ଣ୍ଣା ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଏଠି ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି । ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି । ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଜରେ ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ! ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦର ଚାହିଦା, ପୋଡ଼ପିଠାରୁ ଆରିସା...25 ପ୍ରକାର ପିଠାର ମହକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

TAGGED:

RAJA FESTIVAL 2026
RAJA CELEBRATION 2026 ODISHA
RAJA RITUALS AND PITHA
କୋଣାର୍କ ଭଗବତୀ ପୀଠ ରଜ
RAJA CELEBRATION KONARK BHAGABATI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.