ଅଲୋଡ଼ା ଇତିହାସ, ନିରବ ପ୍ରଶାସନ ! ଆଢ଼ୁଆଳରେ 'ରାଜାବାବା'ଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ପୀଠ
ଅହହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜାବାବାଙ୍କ ପୀଠ, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଛରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 5, 2026 at 5:10 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଇତିହାସରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଛି । ଏମିତି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି । ଏମିତି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତଥା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବହନ କରୁଥିବା "ରାଜାବାବା"ଙ୍କ ପୀଠ । ଏହି ପୀଠ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ଏହାର ଇତିହାସ, ପୁରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପୀଠ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
କେଉଁଠି ଅଛି ରାଜାବାବା ପୀଠ:
ରାଜାବାବା.. ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ଆଉ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବାରୁ ବାବା ପଦବାଚ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର ଗଣାମାହାଲରେ ଥିବା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ଏହି ରାଜାବାବାଙ୍କ ପୀଠ । ଲୋକଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ରାଜବଂଶର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 'ରାଜାବାବା' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା ।
କଣ କହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?
ରାଜା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ରବି ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ତଥା ଐତିହାସିକ ରହିଥିବା ଜନ୍ ବିମସ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 'MEMORIES IN BENGAL CIVILIAN'ର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮୭୭ ମସିହା ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀ ଠାରୁ ୬ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଦାମୋଦରପୁର ସ୍ଥିତ ମଠ ମହନ୍ତ ଶିବ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ୧୮୭୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜନ୍ ବିମସ୍ ଏବଂ ଏସପି ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯୋବ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳପଥରେ କୋଲକାତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ କଳାପାଣି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋଲକାତା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ବଣିଜ କରି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳାପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳପଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଁଚିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ରାଜାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଳ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ ୫୦୦ ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏକ ସୁଢ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ସିଧାସଳଖ ଗୋବରୀ ନଦୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା ।
ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରାଜାବାବା ପୀଠ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସୁକୁମାର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୧୯୦୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଜୀବିତ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିବା ଲୋକଶୃତିରୁ ଶୁଣାଯାଏ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଐତିହ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ତଥା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହ କୌଶଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଧରାପଡିନଥିଲେ । ତେବେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନା ରାଜବଂଶୀୟ ଗଜପତି ପରିବାରଙ୍କ ନଜର ଅଛି ।
ଲୋକଙ୍କ ହାତଟେକା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏହି ଘରଟି ଏବେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ । ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଏବେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜାବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ତିନିଥର ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏକ ଛାତ ଘର ତିଆରି କରି ରାଜାବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ।"
କଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ:
ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ଏବେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି । ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୀର୍ଘ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟଙ୍କର ଅବହେଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୀଠଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାବେଳେ, ସମାଧିପୀଠ ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁଦୀର୍ଘ ସୁଢ଼ଙ୍ଗଟି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହି ଅବହେଳିତ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟସିଂହଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ତୁରନ୍ତ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା