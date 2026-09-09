ETV Bharat / state

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

fire Safety system
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଡୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ବି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିଏ ଓ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଦ୍ଧିଜୀବୀ (ETV Bharat)


ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଡ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇ ଅନେକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋବାର ନଜିର ରହିଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

fire Safety system
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି (ETV Bharat)

2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ଏବେ ବି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଥିବା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର, ନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ବି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବରୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏବେ ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟି କିଏ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।


ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "RTO ଅଫିସ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ଯକ । ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ସେସବୁ ଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

fire Safety system
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି (ETV Bharat)

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସରକାର ଜରିମନା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫାୟର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"


ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କଟକ 'ମିଲ୍କ' ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ

ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

GAJAPATI FIRE SAFETY
GOVERNMENT OFFICE FIRE SAFETY
GOVERNMENT OFFICE FIRE
ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
FIRE SAFETY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.