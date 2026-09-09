ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 9, 2026 at 7:37 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଡୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ବି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିଏ ଓ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଡ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇ ଅନେକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋବାର ନଜିର ରହିଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାରେ ଏବେ ବି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଥିବା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର, ନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ବି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବରୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏବେ ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟି କିଏ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "RTO ଅଫିସ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ଯକ । ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ସେସବୁ ଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସରକାର ଜରିମନା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫାୟର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"
ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କଟକ 'ମିଲ୍କ' ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ: ବଏଲର୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ ୪ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି