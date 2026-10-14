ବନ୍ଧୁକ କିଣାବିକା ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ, ସୁପାରୀ କିଲିଂ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 14, 2026 at 11:26 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଦୁଇ ଜଣ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ନଳିଆ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଦୁଇଟି ବାଇକ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ନଗଦ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ 2 ଗିରଫ
ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୮୨/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋକନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ଜାମୁଦା (୨୩) ଓ ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୋଲାଯୋଡି ଗ୍ରାମର ଗୁମଦା ସାମାଡ(୨୨) । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ବାଲେଶ୍ଵର ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଦୁଇ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ବହଳଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନ ଓ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକ ଟିମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରକୁ ବିଫଳ କରିଛି। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୦୦ ସମୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁନ୍ଦୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ସୁପାରୀ କିଲିଂ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁକ କିଣାବିକା କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଏକ 8 mm ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ଗୋଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଦୁଇ ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରାଉରକେଲାର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ବିକ୍ରୟ କରି ସେଠାରେ ଦୂର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସୁପାରୀ କିଲିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବହଳଦା ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ, ୯ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର