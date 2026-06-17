ଜନ୍ଣଦିନରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବଡ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : June 17, 2026 at 10:23 AM IST
President Draupadi Murmu And PM Narendra Modi Rairangpur Visit ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ଥରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏଥର ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁପାୟିତ କରିବା ସହ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି।
ସେହିପରି ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର 40 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମେଗା କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ରହିଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ବଡ ଭେଟି
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦାଣ୍ଡବୋଷ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଠାରେ ଆଇଆଇଏଫଏମ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଇଦାପୋଷି ସ୍ଥିତ ନୂତନ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (IT-SEZ), AIIMS-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIIT), ଆଦିବାସୀ/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, OUAT କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ରାଇରଙ୍ଗପୁର । ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିବ ବିଜେପି । ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକାଠି ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା
ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୯ ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ ୨୦ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମହାମହିମଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବେ। ପାହାଡପୁର ଓ ବାସସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାସ୍ତା ଘାଟ ସଫାସୁତୁରା ଓ ରଙ୍ଗ କାମ କରାଯିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଡ ଦିଆ ଯାଇଛି। ବାଦାମପାହଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡପୁର ଓ ଦିଘିଆବେଡା ଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ, ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ସାଜସଜ୍ଜା, ଦାଣ୍ଡବୋଷ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ ନିର୍ମାଣ ସହ ସେଠାରେ ସଭାସ୍ଥଳର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ଜୁନ ୧୯ରେ କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାୟୂସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ୩.୧୫ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମହାମହିମ।
- ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଆସିବେ।
- ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାସଭବନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
- ପରେ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ମହାମହିମ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ସେଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ ।
- ସେଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାଡପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ପହଞ୍ଚିବେ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।
- ପାହାଡପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
- ସେଠାରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠ, ହୋ ସମାଜର ଜାହୀରା ପୀଠ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ଜାହୀରା ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
- ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
- ସେଠାରୁ ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହୋଇଥିବା ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହି ଗସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ।
କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ପାହାଡପୁର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମେତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଜି ଆର.ପି.କୋଚେ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ସିଆଇଡି ସିବି ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇଜି ଜୟ ନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ, ଡିଆଇଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି, ଏଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ, ହେଲିପ୍ୟାଡ, ସଭାସ୍ଥଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଚାଲିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହାମହିମ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ସମଗ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ପାହାଡପୁରକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେବ ଏକାଧିକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ:- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର