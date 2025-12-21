ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର; ଆଣ୍ଠୁରୁ ବାହାରିଲା ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ଖଣ୍ଡ, ବଞ୍ଚିଗଲା ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବାହାର କରାଗଲା ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ ଖଣ୍ଡ । ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ।
Published : December 21, 2025 at 11:07 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 11:20 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର । ସଫଳ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏକ ନାବାଳକର ଜୀବନ । ଅର୍ଥପେଡିକ୍ ବିଭାଗର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁବଲାବେଡା ଉପରବେଡା ଗ୍ରାମର ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ୧୪ବର୍ଷର ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ଶିବଜିତ ମହାନ୍ତ ଆଜି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ କୋଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ ଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ମାଂସ ପେସିକୁ ଭେଦ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ଭିତରେ ପଶି ରହି ଯାଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ୨/୩ଟି ରକ୍ତ ପ୍ରସୀରା କଟିଯାଇ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ।
ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଡ଼ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଗୋଡ଼ର ଏକ୍ସରେ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲେ । ବ୍ରେକ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉନଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଓଟିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଡା ଅଂଶୁମାନ ଦାସ ଓ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଡା ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରେକ ଖଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ । ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଥିବା ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କରି ଉଭୟ ଡାକ୍ତର ନାବାଳକକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନଥିଲେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର