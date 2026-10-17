ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା, ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭାବନା
ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ 'ଭାରତମାଳା କରିଡର୍' । ୪୬୪.୬୬୨ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ ଶାନ୍ତାକାର
Published : October 17, 2026 at 7:29 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ର କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା ସମୟ କମାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା:
ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୪୬୪.୬୬୨ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
NHAI ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କରିଡର୍ର ୨୪୦.୩୭୨ କିଲୋମିଟର ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମୋଟ ୮ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ OD-5 ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ କାଳିଆଗୁଡ଼ାରୁ ବଉଁଶାଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କରିଡର୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ । OD-7 ଓ OD-8 ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଯୁଗଳ-ନଳୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରସ୍-ପାସେଜ୍, ଜେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତଦାରଖ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ:
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁଲି ନିକଟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୨ ହଜାର ୭୬୦ଟି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଯାତାୟତ ସମୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ :
ଏହି କରିଡର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NHAI ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ