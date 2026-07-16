ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି: ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚିନ୍ତାପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ । ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ । ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 16, 2026 at 5:54 PM IST
FLOOD SITUATION IN DHENKANAL, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଉଭୟ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରାଜପଥ ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବର୍ଷା ଜଳ ଲହଡି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି । ପ୍ରାୟ ୨ ଶହ ମିଟର ଯାଏଁ ରାଜପଥରେ ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲିଛି । ରାସ୍ତା ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଂଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଏନ୍ ଏଚ୍-୫୫ ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ।
ସେପଟେ ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଉଖମା ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସାପୁଆ ନଈରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିଥିବାରୁ ନଈ ଫୁଲି ଉଠି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଏନ୍ ଏଚ୍-୫୫ର ଏହି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳୀ କଟକ -ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଜିବ ଓଡି଼ଶା: ଲଘୁଚାପରେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ IMDର ଆକଳନ,ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଜିପାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ