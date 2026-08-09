ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ପାଣି; ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଉଜୁଡିଗଲା ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଓରକଳ ପୋପରଙ୍ଗା, ପୁବା, ଦୁର୍ଗାଦାଶପୁର ତେଇଶିପୁର ଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଲହଡା ମାରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 9, 2026 at 5:03 PM IST
ପିପିଲି: ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚିଲିକା ପରି ଦିଶୁଛି ଚାଷଜମି । ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡି ରହଛି । ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ ତଳି ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଫସଲ ଉଜୁଡିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଓରକଳ ପୋପରଙ୍ଗା, ପୁବା, ଦୁର୍ଗାଦାଶପୁର ତେଇଶିପୁର ଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଧାନ ତଳି ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜମିରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପିପିଲି ତହସିଲର ପୁବା,ସିଉଳା,ପିପିଲି, ଭାରତୀପୁର ଓ କଣ୍ଟି ଆରଆଇ ସର୍କଲର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ BDA ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ ଚି଼ହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା କେବଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରୀନ ଜୋନ ଜମିରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ।
ଚାଷୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବରାଳ କୁହନ୍ତି, 'ଆଗରୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ଏବେ NH ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନକୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ଆମ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ଫସଲ ।' ସେହିପରି
ଚାଷୀ ନେତା ଧରଣୀଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପୋପରଙ୍ଗା , ପୂବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ୭୦ ଭାଗ ଜନସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ହେଲେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଚାଷକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି । ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ । ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ।'
ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି, 'ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରି ନଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଜଳ ଏମିତି ଜମି ରହିବ ବୋଲି । ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପୁବା ଶାସନ ପଟୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଳି ସବୁ ସଫା କରାଯାଇଛି । ଭରତିପୁର ସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଛୁ । ଦୁର୍ଗାଦଶପୁର ,ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁରଠାରେ ଜଣେ ପୋଖରୀ କରି ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଛୁ । ଯେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ । ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବୁ । କେହି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପିପିଲି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୋଇଗଲା ନବନିର୍ମିତ କିରାବାହାଲ ଡ୍ୟାମର ଗାର୍ଡୱାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଳିକେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ