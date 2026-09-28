Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ବର୍ଷିବ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଳୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଵର୍ଷା ହେବ । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 28, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୩.୧ରୁ ୪.୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଳୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଵର୍ଷା ହେବ । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7 : No Warning. #odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/cJGpivhnsj— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 28, 2026
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହାସହ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ।
କାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଵର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡର ଲାଠକଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ୮.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ ୧ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୪୮୩.୪ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିଛି ୧୧୩୮.୯ ମିମି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକା ରହିଛି ।
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା #ଗଭୀରଅବପଥ— usd (@usd0705) September 28, 2026
ଗଭୀରଅବପାତ ର ଗତିପଥ ଏବଂ ଜଡିତ ପବନର ପୂର୍ବାନୁମାନ pic.twitter.com/dHJgjhnH1J
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୪ କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଅବପାତ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ଭାବେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳକୁ ୟାଙ୍ଗୁନ ଏବଂ କ୍ୟାୟିକଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ମାୱଲାମ୍ୟାଇନ୍ (ମିଆଁମାର)ର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିମି, ୟାଙ୍ଗୁନ୍ (ମିଆଁମାର)ର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବକୁ ୨୦୦ କିମି, କୋକୋ ଦ୍ୱୀପ (ମିଆଁମାର)ର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବକୁ ୪୮୦ କିମି ଏବଂ ମାୟାବନ୍ଦର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଭାରତ)ର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବକୁ ୫୯୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 'ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍' (ଗଭୀର ଅବପାତ)ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର