Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ।
Published : July 30, 2026 at 1:56 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଛତିଶଗଡ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଏହା କ୍ରମଶଃ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 30, 2026
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-4 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/t1aQAepxTW
ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସ୍ଥିତି:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳ 8.30 ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
The Deep Depression over Western parts of central Chhattisgarh and adjoining east Madhya Pradesh moved southwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours, and lay centred at 0830 hrs IST of today, the 30th July 2026, over westcentral Chhattisgarh and adjoining areas of… pic.twitter.com/fc9JgY4E9M— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 30, 2026
ଏହା ଦୁର୍ଗ (ଛତିଶଗଡ଼)ର ଦକ୍ଷିଣରେ, ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ (ଛତିଶଗଡ଼)ର 30 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ର 50 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ, ଗୋଣ୍ଡିଆ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 130 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 160 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଡିପ୍ରେସନ ଭାବରେ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଛତିଶଗଡ ଉପରେ ଗତିକରୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ,— usd (@usd0705) July 30, 2026
ଏହା କ୍ରମଶଃ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆଗାମୀ 12ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା pic.twitter.com/ZzlQhlc7S7
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କଲାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର, ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
କାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କୋନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:
ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କୋନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ ଗଜପତି ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡା ସିନ୍ନାପଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 164 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା: ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ଚିନ୍ତାରେ କଟକ ଚାଷୀ
Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର