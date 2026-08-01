Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲିଠୁ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ସତର୍କତା ଜାରି
7 ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅବପାତ । ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-ଆଇଏମଡି।
Published : August 1, 2026 at 9:04 AM IST
LOW PRESSURE RAIN ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଲାଗିପାରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେପଟେ 7 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅବପାତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିପ୍ରେସନ ସ୍ଥିତି:
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ (ଡିପ୍ରେସନ) ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଜି ସକାଳ 5.30 ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ୍ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 31, 2026
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-3 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/960mx8w6wy
ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋରଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
କାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ଅଗଷ୍ଟ 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ଖୋରଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
The #Depression over southwest #Madhya_Pradesh and adjoining East #Rajasthan & #Gujarat Region moved nearly west-northwestwards and weakened into a #Well_Marked_Low_Pressure_Area over Southeast Rajasthan & Neighbourhood at 0530 hrs IST of today, the 01st August, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 1, 2026
It is very… pic.twitter.com/2Fpb6cZdV8
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାଖରରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।