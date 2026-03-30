ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ହେବନି ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାସହ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ।
Published : March 30, 2026 at 6:00 PM IST
ଭୁୂବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାସହ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ ଘଡି ସହିତ ଝଟକା ପବନ ବହିବ। ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ସହ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାର କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କୂଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ,ଗଂଜାମ, ରାୟଗଡା ,କନ୍ଧମାଳ ,କଳାହାଣ୍ଡି ,ନୟାଗଡ ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ,ପୁରୀ ,କଟକ ,ଜଗତସିଂହପୁର ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା,ଯାଜପୁର ,ନବରଙ୍ଗପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି ୧୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଏସବୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ସୂଚନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6.30 ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଟାଙ୍ଗି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଘ଼ଡଘଡି, ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁର, ବଡମ୍ବା, ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ, ବାଙ୍କି, ବାଙ୍କି ଡମପଡା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଘ଼ଡଘଡି, ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
