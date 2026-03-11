ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ବର୍ଷା ସଂଭାବନା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷିବ
ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆହୁରି ୩ ଦିନର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : March 11, 2026 at 8:06 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆହୁରି ୩ ଦିନର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜିଠାରୁ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଟ୍ରାପ ଲାଇନ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧, ୧୨ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୫ ଜିଲ୍ଲା, ଯେପରିକି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିବାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିବାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ- ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସଂଭାବନା ରହିଛି।
"ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରରୁଆଁରେ ୮.0 ମିମି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନ ଯାଏ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁଇ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ," ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିବାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଦର୍ଭ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ .9 କିମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ: ବର୍ଷା-ବିଜୁଳି-ଘଡଘଡି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert:ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର