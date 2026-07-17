Rain:ପୁରୀରେ ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ, 20 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା
ପୁରୀରେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : July 17, 2026 at 11:10 AM IST
RAIN IN PURI , ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣିଥରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀରେ ବର୍ଷା :
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ,
- ପୁରୀରେ ତାପମାତ୍ରା ୨୭ରୁ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ
- ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୦ରୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ
- କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା
- ୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି
- ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୧.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ:
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବଜ୍ରପାତ ଓ ବଜ୍ରଝଡ଼ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ପକ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଉଣୀ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର