ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ; ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ହେଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା
ବସ୍ତା-ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଜଳକା । ତିହିଡ଼ି-ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : August 13, 2026 at 5:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା..ବନ୍ୟା..ଜଳଜନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି..ଏହା ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏ ଭୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେତିକି ବେଶି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିପଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ-କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। । ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନଥିଲେ ବି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆଜି ସେଚ ସଦନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା,ଏହି ତିନିଟି କାରଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏବେ ସତର୍କ ନଜର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ବସ୍ତା ଓ ଦଶରଥପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନଦୀନାଳର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି ।
ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ତଥ୍ୟରେ ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନଦୀ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବସ୍ତା-ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଜଳକା
ଜଳକା ନଦୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସତର୍କତା । ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ, ତେବେ ବସ୍ତା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଠାରେ ବିପଦ କେବଳ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ନଦୀ ଜଳ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚାଷଜମି ଓ ନିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ଜଳକା ବ୍ୟତୀତ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ତିହିଡ଼ି-ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଶଙ୍କା
ତିହିଡ଼ି-ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ନଦୀ ଜଳ ମିଶିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜନଜୀବନ ସହ ଚାଷବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ିପାରେ ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା
ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକାରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଲେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଧିମା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେବେ ପାଣିପାଗର ଗତିବିଧି ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଉପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ।
ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଭଳି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୧୪ ଫୁଟକୁ ଖସିଛି। ସକାଳେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ IMDର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନ ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
୧୭ ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା
ପାଣାପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଏକାଥରକେ ହେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ଜମିବା ସହ ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର