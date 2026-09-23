ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ; କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ବାପା ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର
ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି କାନ୍ଥ ବତୁରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 23, 2026 at 5:35 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବେହାଲ ହୋଇ ପଡିଛି । ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କାନ୍ଥତଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରେମୁଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଦମୁଖୁରା ଗ୍ରାମରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । କାନ୍ଥ ତଳେ ଖରିଦମୁଖୁରା ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ (୬୫) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିପୁନ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତଥା ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବାପା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲାବେଳେ ସିପୁନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସିପୁନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏନେଇ ରେମୁଣା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ନମ୍ବର ୨୩/୨୬ ) ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ବତୁରି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ରେମୁଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିମଳ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି," ଉଭୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆମେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।"
ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି’ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ: ୩୩ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା 5 ଘର, 3,170 ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର