ରାସ୍ତାକଡକୁ ଖସିଗଲା ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି
ଗତ ଦୁଇମାସ ତଳେ ଏହି ରାଜପଥର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଧସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 16, 2026 at 11:08 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଠ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ତିନୋଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ । ୫୩ ନଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ପାରାଦ୍ଵୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନୀଳାଚଳ ବଜାର ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍, ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଫଳରେ ଛନ୍ଦା, ଗଡରୋମିତ ଓ ନୀଳାଚଳ ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧସିଥିବା ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ପାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଦୁଇମାସ ତଳେ ଏହି ରାଜପଥର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଧସିଥିଲା ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ତଥା ଛନ୍ଦା ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ଗାଡ଼ି ବାଇପାସରେ ରହିଥିଲା । ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଫସିଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶରେ କାମ ହେଇଛି ରାସ୍ତା । ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମାଟି ନାହିଁ । ମୋ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ଫସିଛି । କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ପାଣିରେ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନରେ ପାଣି ପଶିଥିବ । ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେନେଇ ଦାୟୀ ସରକାର ରହିବେ ? ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଠିକାସଂସ୍ଥା ARSS କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଟି ମିଳୁନି, ଆମେ ମାଟି କେଉଁଠି ଆଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେବୁ ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ରଜତ ସ୍ବାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା । ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଜୀବନ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କେହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନଥିଲେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ । ଠିକ୍ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କି ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଥରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କି ସର୍ଭେକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସୁଖିନାହିଁ । ଉପରେ ହାଲୁକା ପରସ୍ତ ପିଚୁ ଯାଇଛି, ତା'ତଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ତଳଟା ପୂରା ପାଉଡର ଡଷ୍ଟ ଅଛି । ଏଭଳି ରାସ୍ତା, ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଦେଖିବାନି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା