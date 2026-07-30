କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ; ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୧୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ
ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 30, 2026 at 4:42 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅବିରତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତେଲ ଓ ହାତୀ ନଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରେଳ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ବେଲିଖଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୧୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବେଦାନ୍ତର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଲିଖଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପୂଜକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଓ୍ବାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଛି । କଲମପୁରରୁ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଘର୍ଲା ନାଳ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବର୍ଷା
ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳ ଓ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ