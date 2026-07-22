ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; ଭୁଶୁଡିଲା ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୁଇ ପରିବାର
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ । ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ୩ବଖରା ଘର । ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତି ନଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 22, 2026 at 8:08 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ମାଟି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଗିରିଧରପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିଧରପ୍ରସାଦ ଉପର ସାହିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉତ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ମାଟି କାନ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ଜଣା ଯାଇଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଚାଳ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ ବଡ ବିପଦରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କର ୩ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏ ନେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ । ହଠାତ୍ ଘର ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା l ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ । ହେଲେ ଘରେ ଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ, କୁଲର, ଟିଭି ସହ ସମସ୍ତ ଅସବାପତ୍ର କାନ୍ଥ ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଘରର ଗୋଟେ ପଟ କାନ୍ଥ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ କାଢି ପାରିଥିଲୁ l ହେଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି l’
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି l ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା l ରାତିରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି l ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର କରିଥିଲେ l ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତରେ ଘରର କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାର କରା ଯାଇ ପାରିଥିଲା, ତେବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ’ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ନଦୀ: ନଦୀଗର୍ଭରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଭିଟାମାଟି, ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ