'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୋରଣ, ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି
ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 28, 2026 at 7:26 PM IST
Kalahandi Lakshmi Puja arch collapse, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ପଡ଼ା ଛକ ଓ ଥାନା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୨୬ କଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଗେଟ୍ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, କାର୍ ଓ ବୁଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଗେଟ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, କାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ପବନକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଓଏଭି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପବନକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୧୩ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ୧୦୭ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଜୁନାଗଡ଼, କଲମପୁର ଓ ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ହାତୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବଣିଝରା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୁଟେନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: କାଲି ରେଡ୍ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଦିଗ ମୁହାଁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି)