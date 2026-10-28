ETV Bharat / state

'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୋରଣ, ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

Rain and strong winds continue in Kalahandi under the influence of 'Arnab'; Gajalakshmi Puja arch collapses, National Highway blocked.
'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୋରଣ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalahandi Lakshmi Puja arch collapse, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ପଡ଼ା ଛକ ଓ ଥାନା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୨୬ କଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଗେଟ୍ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, କାର୍‌ ଓ ବୁଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଗେଟ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍‌କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୋରଣ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, କାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ପବନକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଓଏଭି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପବନକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୧୩ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ୧୦୭ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୧୩ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୧୩ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଜୁନାଗଡ଼, କଲମପୁର ଓ ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ । ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧୩ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ । କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଟିରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇକ୍ଵିପମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଗିଅର୍ କୁ ଆମେ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ଆମେ ପାଇ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଅନ୍ୟମତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିସାରିଛି । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନପାୱାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଗିଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Rain and strong winds continue in Kalahandi under the influence of 'Arnab'; Gajalakshmi Puja arch collapses, National Highway blocked.
'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୋରଣ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ହାତୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବଣିଝରା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୁଟେନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: କାଲି ରେଡ୍ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଦିଗ ମୁହାଁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି)

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ
LAKSHMI PUJA ARCH COLLAPSE
CYCLONE ARNAB KALAHANDI
ODISHA CYCLONE UPDATE
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୁକାବିଲା କଳାହାଣ୍ଡି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.