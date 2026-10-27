ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଆଲର୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ, ୨୯ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 27, 2026 at 7:12 PM IST
SAMBALPUR CYCLONE PREPARENESS, ସମ୍ବଲପୁର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Orange Warning) ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଳନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୃଷି ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ (CDAO) ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଫିସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ (On alert) ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି।
ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି:
ଏହା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି (Inflow) ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ହୀରାକୁଦର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (Chief Engineer), ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓ ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଆକଳନ କରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ/ଖୋଲା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।