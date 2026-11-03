ପାର୍ବଣ ଭିଡ ରୋକିବ ରେଳବାଇ; ବଢ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, 4 ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍
ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 3, 2026 at 11:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ହ୍ରାସ ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ସମ୍ବଲପୁର-ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୪ଟି ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ସମ୍ବଲପୁର–ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି-
ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ସହ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
1) ୦୮୩୦୩ ସମ୍ବଲପୁର–ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍: ୦୪ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
2) ୦୮୩୦୪ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି–ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍: ୦୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ଚାରିଟି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ-
ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ ସାମୟିକ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
1) ୨୦୮୧୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ : ୦୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
2) ୨୦୮୧୮ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ୦୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
3) ୨୨୮୨୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
4) ୨୨୮୨୪ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବିଶେଷକରି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ସମୟରେ, ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କୋଚ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ ରହିବ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିନା ଟିକେଟରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର