ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଚାଲିବ ୨ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମୟସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ର ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ NTES କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : September 24, 2026 at 8:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଲିବ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ–ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଏବଂ ଶାଲିମାର–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏ ନେଇ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ପୁରୀ–ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ସ୍ପେଶାଲ
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୮୪୦୫ ପୁରୀ–ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଚାଲିବ । ପୁରୀରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୫ରେ ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ଭୋର ୩ଟା ୪୫ରେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଫେରିବା ଦିଗରେ ୦୮୪୦୬ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି–ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଲିବ। ଏହା ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରୁ ସକାଳ ୮ଟା ୪୫ରେ ଛାଡ଼ିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ବିଶେଷ କରି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରୂପସା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବେଲଦା ଓ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହଣି କରିବ. ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୮ଟି LHB କୋଚ୍ ରହିବ. ଏଥିରେ ୧ଟି ଏସି ୨-ଟାୟାର, ୩ଟି ଏସି ୩-ଟାୟାର, ୮ଟି ସ୍ଲିପର, ୪ଟି ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଜେନେରେଟର-କମ୍-ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିବ । ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ଶାଲିମାର–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ
ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୮୦୪୩ ଶାଲିମାର–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ୧୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଚାଲିବ । ଶାଲିମାରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୫୫ରେ ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ରାତି ୨ଟା ୪୫ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଫେରିବା ଦିଗରେ ୦୮୦୪୪ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଶାଲିମାର ସ୍ପେଶାଲ ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧୦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଲିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରୁ ଭୋର ୬ଟା ୪୫ରେ ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଶାଲିମାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ବିଶେଷ କରି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି, ଖଡ଼ଗପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରୂପସା ଜଙ୍କସନ୍, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହଣି କରିବ । ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୨ଟି ICF କୋଚ୍ ରହିବ । ୨ଟି ଏସି ୨-ଟାୟାର, ୬ଟି ଏସି ୩-ଟାୟାର, ୮ଟି ସ୍ଲିପର, ୪ଟି ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଜେନେରେଟର-କମ୍-ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିବ ।
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମୟସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ର ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ NTES କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ହେବ ଦୂର, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିହେଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ