ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇର ଆଲର୍ଟ: ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ଓ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ୍ ଭଳି ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 6, 2026 at 8:40 PM IST
Railways alert for Diwali, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୧୫ ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ କୋଚ୍, ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ୍ ଭଳି ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଞ୍ଚ:
ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଆରପିଏଫ୍ ଓ ଜିଆରପି ସହ ମିଶି ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲଗେଜ୍ ଓ ପାର୍ସଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ବିଶେଷକରି ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବଗିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ନେଲେ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍:
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ୍, ଏସିଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ ନିଷେଧ ରହିଛି । ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ରେଳ ଆଇନ, ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏଥିପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ୧୩୯ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଯାଞ୍ଚ:
ଟ୍ରେନ୍ର କୋଚ୍ ଓ ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଟର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ କୋଚ୍ରେ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପଥକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ ।
ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ତାଲିମ୍ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ଷ୍ଟେସନ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟର, ଷ୍ଟିକର୍ ଏବଂ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।
ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳ ପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିପାରେ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଧୂଆଁ ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁନା ଦରରେ ନିଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼; ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର