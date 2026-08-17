ETV Bharat / state

ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା; ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ରୁପସା ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ରେଳ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

railway track damage
ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା । ରେଳ ଧାରଣା ଦବି ଯିବାରୁ ରୁପସା-ବାରିପଦା-ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ ଶୁନଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ରେଳଧାରଣା ଦବି ଯାଇଥିବାରୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶୁନଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ରେଳ ଧାରଣା ଦବି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ରୁପସା ରୁଟ୍‌ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଟ୍ରାକ ତଳୁ ମାଟି ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ।

railway track damage
ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ପୁରୀ-ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯିବା ପରେ ରାତିରେ ଡିଏମ୍‌ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ରେଳଧାରଣା ଦବିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ରେଳ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ମରାମତି କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରେଳଧାରଣା ତଳେ ଥିବା ମାଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦବି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସମୟୋଚିତ ଭାବେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳଧାରଣାର ମରାମତି ସହ ଟ୍ରାକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାକ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

railway track damage
ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍‌ ଚଳାଚଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନ୍‌ ଚଳାଚଳକୁ ସୁଗମ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିପଦାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିରାପଦ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି। ସକାଳେ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ନିକଟରେ ଦବି ଥିଲା ରେଳଧାରଣା । ରେଳ ଧାରଣା ଦବିବାରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ ।


ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ପୁଣି ଏକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"

railway track damage
ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏଣିକି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା
BANGIRIPOSI ROUTE
ODISHA FLOOD SITUATION
RAILWAY SERVICE DISRUPTION
BARIPADA BANGIRIPOSI ROUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.