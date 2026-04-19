ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 19, 2026 at 9:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଥିବା ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଗମତା, ଉନ୍ନତ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ, ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ସୁବିଧା ସମେତ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକରଣର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା:
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେସନ୍ର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ:
ଏହା ପରେ ସେ ହେଟେରୋଜିନିଅସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ ସଲୁସନ୍ସ (3D ଗ୍ଲାସ୍ ସଲୁସନ୍ସ) ନାମକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଭୂମିପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ରେଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "୯୦,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସାରଣ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ଆବଣ୍ଟନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷକରି ଜୁନାଗଡ଼-ନବରଙ୍ଗପୁର -ଜୟପୁର- ମାଲକାନଗିରି- ଭଦ୍ରାଚଳମ କରିଡର ସହିତ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୯ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନଃବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
ଓଡିଶାରେ ଏକ ଚାରି ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ କରିଡର ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହି ରଣନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଓଡା-ଚେନ୍ନାଇ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନରେ ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର