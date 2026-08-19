ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଗତି; ୯,୪୫୦ କୋଟିର ୪ ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର କରୁଥିବା ୪ଟି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 19, 2026 at 7:20 PM IST
4 Multi-tracking projects to Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ତନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି (CCEA) ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ରେଳ ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ରାଜ୍ୟ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ମାର୍ଗର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାରିଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ରେଳ ଯାତାୟାତରେ ଭିଡ଼ କମିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବ ।
୪ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ:
- ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଖଡ଼ଗପୁର-ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୭୩ କିଲୋମିଟର ।
- ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ-ହରିଦାସପୁର ମଧ୍ୟରେ ୭୫ କିଲୋମିଟର ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ।
- ଗୁମ୍ମିଡିପୁଣ୍ଡି-ଗୁଡୁର ମଧ୍ୟରେ ୯୦ କିଲୋମିଟର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ।
- ଏବଂ କଟକ-ପାରାଦୀପ ବଡ଼ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୭୨ କିଲୋମିଟର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ।
6 ହଜାର ଗାଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର :
ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେବେ । ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହା ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ କରିବ । ପ୍ରାୟ ୬,୪୪୮ଟି ଗାଁର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ । ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ଆଶା ରହିଛି ।
କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ନୁହେଁ, ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ, କଣ୍ଟେନର, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ ଶସ୍ୟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୭୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫୋକସ :
ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଫାଇଦା । କୁଳଡ଼ିହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ତାଳସରୀ-ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ସାରଳା ଓ ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲିକେଟ୍ ହ୍ରଦ, ନେଲାପଟ୍ଟୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ବୀରରାଘବ ପେରୁମଲ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ।
ରେଳ ପରିବହନ ବଢ଼ିଲେ ସଡ଼କ ଉପରୁ ମାଲ ପରିବହନର ଚାପ କମିବ । ଏହା ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ୧୩୦ ନିୟୁତ ଲିଟର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ନିୟୁତ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ କମିବ । ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଅର୍ଥାତ୍, ରେଳ ଲାଇନ୍ ବଢ଼ିବା ସହ କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନୁହେଁ, ବଢ଼ିବ ବିକାଶର ଗତି । ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ—ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୪ଟି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, "ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଥିବା ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ । ମୋଟ ୯,୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ । ମଲ୍ଟି ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲବାହୀ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳପଥରେ ଭିଡ଼ କମିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏହା ନୂଆ ଗତି ଦେବ । ଏହି ରେଳ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଆହୁରି ସୁଗମ ହେବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ । ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ ।"
The Union Cabinet’s approval of multitracking railway projects covering Odisha is a significant step towards further strengthening the State’s rail infrastructure and connectivity.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 19, 2026
These projects will enhance rail capacity, improve the movement of passengers and goods,… pic.twitter.com/f4yQ17sdYL
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁଲଡିହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି, ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲଳିତଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ରେଳ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ହଜାର ହଜାର ଗାଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ । ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ନିବେଶ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।"
ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୃହତ୍ ରେଳ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶର ମୋଟ ୪ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ହେବେ ଉପକୃତ । ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ୬,୪୪୮ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସୁଧାର ଆଣିବ । ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୯,୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବନି ! ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର