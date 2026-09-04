ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ‘ଭାଲ୍ଭ ମ୍ୟାନ୍’ ଗିରଫ
ଯୁବତୀଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଭାଲ୍ଭ ମ୍ୟାନ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 4, 2026 at 7:54 AM IST
ରାଉରକେଲା: ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଳବାଇର ଜଣେ ‘ଭାଲ୍ଭ ମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ସିଂହ (54)। ସେ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାଲ୍ଭ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ରେଳବାଇ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ରେଳବାଇ । ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କପିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପେନସନାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଳବାଇ କହିଛି।
ଟିକେଟ କନଫର୍ମ କରିବା ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସେମାନେ ହାଟିଆ-ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି-ଇସ୍ପାତ-ହାଟିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଭୁଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା।
ଗତ ଗୁରୁବାର (03-09-2026) ପ୍ରାୟ 11 ଟା ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ। କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହାପରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1 ନିକଟସ୍ଥ ଅଫିସର୍ସ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଲ୍ଭ ରୁମ୍ (ଅପରେଟର ରୁମ୍)କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୁଣିଥରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିନିଜଣ ତୁରନ୍ତ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଜିଆରପି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ମିଳିବନି ପେନସନ
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜିଆରପିର ଏକ ଟିମ୍ ଏସ୍ଆଇ କୈଳାସ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁରନ୍ତ ଭାଲ୍ଭ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ କପିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ରାଉରକେଲା ଜିଆରପିର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୈଳାସ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନର ସିନିୟର ଡିଭିଜନାଲ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେ “କପିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପେନସନାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ପୁଲିସକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ।”
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାର ଓ୍ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଲଜ୍ଜା: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା ବଡ଼ ରାକେଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଉରକେଲା