ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡା ଜବାବ, '୭୫ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ୫ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ କି ?'
3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହ ମଞ୍ଚରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 19, 2026 at 9:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶର ପ୍ରଥମ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହ ମଞ୍ଚରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମଞ୍ଚରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୭୫ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ୫ଟି ଷ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ କି ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୯ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କଣ ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ କହିବେ । "
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବଜେଟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 90,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ୫୯ଟି ଉନ୍ନତମାନର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ରୋଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୋଳ, ତାଳଚେର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଜୟପୁର ଓ ଦମାନଯୋଡି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ଆଧାରରେ ରେଲୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ ଏବେ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିଛି । ଟନେଲ ଓ ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଜଳେଶ୍ବରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ଚାରି ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ କରିଡର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟସଂଗତ ହକ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ (ଏମଲ ), ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଏନସିପି, ଆରଜେଡି, ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗଣଧାରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ ! ପ୍ରତିବାଦରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ; ପାଣି, ଫ୍ୟାନ, ORS ଦାବି କଲେ ବସଯାତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର