ETV Bharat / state

ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲା ରେଳ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି

କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଲ୍‌ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇବାକୁ ଅପିଲ କଲା ରେଳ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Railway Department gears up for Snana Purnima and Rath Yatra raising awareness for passenger safety
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି ରେଳ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୂଚାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲଫି ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି ବିପଦଜନକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିରୋଧରେ ରେଳବାଇ କଡ଼ା ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି ।

ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି ରେଳ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି (ETV Bharat Odisha)
ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଚଢି ସେଲ୍‌ଫି ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ:ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି ଯେ, ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍, ଫୁଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲଫି ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କରିବା କେବଳ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ । ଅନେକସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆଶାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଖସିପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ବିଶେଷକରି ଓଭରହେଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ RPF, GRP ଓ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ, ଅଲଗା ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ, ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ନଜରଦାରି, ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେସନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ଯୁବପିଢି କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସେଲଫି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ । ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଓ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ।ଅବମାନନା କଲେ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ:ରେଳ ଆଇନ, ୧୯୮୯ର ଧାରା ୧୪୭ ଓ ୧୫୩ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ପରିସରରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ବିପଦଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ରେଳ ପରିସରରେ ବିପଦଜନକ ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ସେଲଫି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପରାମର୍ଶ:

  1. ସର୍ବଦା ଫୁଟଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  2. ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  3. ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  4. କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଲ୍‌ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  5. ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବିଶାଳ ପର୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବ



ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପଟେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଜିଆରପି IIC ଅଶୋକ କୁମାର ଗୋଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଲଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।"

ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶହ ଲଢ଼ି କେବଳ ଲାଇକ ଭିୟୁ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମକଡ୍ରିଲ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SNANA PURNIMA RATH YATRA
RAILWAY DEPARTMENT AWARENESS
PASSENGER SAFETY AWARENESS
ରେଳ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା
RAILWAY PASSENGER SAFETY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.