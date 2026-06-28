ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲା ରେଳ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇବାକୁ ଅପିଲ କଲା ରେଳ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 28, 2026 at 5:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୂଚାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲଫି ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି ବିପଦଜନକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିରୋଧରେ ରେଳବାଇ କଡ଼ା ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପରାମର୍ଶ:
- ସର୍ବଦା ଫୁଟଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବିଶାଳ ପର୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପଟେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଜିଆରପି IIC ଅଶୋକ କୁମାର ଗୋଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଲଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।"
ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶହ ଲଢ଼ି କେବଳ ଲାଇକ ଭିୟୁ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର