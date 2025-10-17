ETV Bharat / state

ସତର୍କ କରାଇଲା ରେଳ ବିଭାଗ; ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ

ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳୀ। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମେଲ୍‌/ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଟ୍ରେନରେ ବାଣ ଅଥବା ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରେଳବାଇ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଜିନିଷ ବହନ ନକରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଣ ପରିବହନ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆପରାଧ:-

ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କିନ୍ତୁ ବାଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆତସବାଜିକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବିପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଣ ନେବାଆଣିବା କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆପରାଧ ଅଟେ। ଏନେଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)


କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ:-
ଆତସବାଜି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏସିଡ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ପରିବହନ କରିବା, ରେଲୱେ ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୯ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)
ଷ୍ଟେସନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ:- ଏଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌ ରେଳମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ରେଳବାଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଓ ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP)କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାର୍ସଲ ଲୋଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଜିଆରପି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ନନେବା ପାଇଁ। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ, ଲିଜ୍‌ ହୋଲ୍ଡର, ପାର୍ସଲ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ, କୁଲି, OBHS କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦହନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବେ।
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ:-
ଆରପିଏଫ, ଜିଆରପି ଓ ସିଭିଲ୍‌ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ବେଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍‌ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍‌ ଓ ମେରି ସହେଲି ଟିମ୍‌, ଯାତ୍ରୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ୍‌, ଗୁଡ୍ସ ସେଡ୍‌, ଗାର୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍‌, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍‌, ଏସି କୋଚ୍ ଓ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିନିରୋଧକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦହନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେବା ପାଇଁ ଓ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରେଲୱେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ ନମ୍ବର 139କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଜିଆରପି ମୋଲିସ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଜିଆରପି ମୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏକ ନଜର ଦୀପାବଳି ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ:-
  1. ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
  2. ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ।
  3. ଯେ କୌଣସି ବାଣର ଶବ୍ଦ ୧୨୫ ଟିବିରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
  4. ବିଶେଷ ଭାବେ ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
  5. ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ।
  6. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟନ ବା ସୂତା କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
  7. ବାଣରେ ବେରିଅମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
  8. ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଖିଲାପ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସମେତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
  9. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପାଣି କିମ୍ବା ବାଲି ରଖିନ୍ତୁ।
  10. ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୂମିରେ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ।
  11. ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
  12. ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫୁଟିନଥିବା ବାଣକୁ ପୁଣିଥରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
  13. ବ୍ୟବହୃତ ବାଣ ଓ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ।
  14. ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।
  15. ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ଵାସ ରୋଗୀମାନେ ବାଣର ଧୂଆଁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।
  16. ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ଦୀପାବଳି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAILWAYS SPECIAL DRIVE FOR DIWALI
EAST COST RAILWAY
INDIAN RAILWAYS
DIWALI 2025
EAST COST RAILWAY DRIVE FOR DIWALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.