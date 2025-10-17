ସତର୍କ କରାଇଲା ରେଳ ବିଭାଗ; ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଭୋଗିବେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳୀ। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମେଲ୍/ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ବାଣ ଅଥବା ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରେଳବାଇ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଜିନିଷ ବହନ ନକରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ବାଣ ପରିବହନ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆପରାଧ:-
ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କିନ୍ତୁ ବାଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆତସବାଜିକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବିପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଣ ନେବାଆଣିବା କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆପରାଧ ଅଟେ। ଏନେଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆତସବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ:-
ଆତସବାଜି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏସିଡ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବହନ କରିବା, ରେଲୱେ ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୯ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ:-
ଆରପିଏଫ, ଜିଆରପି ଓ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ବେଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ଓ ମେରି ସହେଲି ଟିମ୍, ଯାତ୍ରୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ୍, ଗୁଡ୍ସ ସେଡ୍, ଗାର୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍, ଏସି କୋଚ୍ ଓ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ରେ ଅଗ୍ନିନିରୋଧକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦହନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେବା ପାଇଁ ଓ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରେଲୱେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 139କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
- ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
- ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ।
- ଯେ କୌଣସି ବାଣର ଶବ୍ଦ ୧୨୫ ଟିବିରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
- ବିଶେଷ ଭାବେ ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
- ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ।
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟନ ବା ସୂତା କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ବାଣରେ ବେରିଅମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
- ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଖିଲାପ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସମେତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପାଣି କିମ୍ବା ବାଲି ରଖିନ୍ତୁ।
- ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୂମିରେ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ।
- ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫୁଟିନଥିବା ବାଣକୁ ପୁଣିଥରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ବ୍ୟବହୃତ ବାଣ ଓ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ।
- ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।
- ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ଵାସ ରୋଗୀମାନେ ବାଣର ଧୂଆଁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।
