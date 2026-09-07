ETV Bharat / state

ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌: ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍‌, ୨୦୦ ବହି, ଶହ ଶହ କାହାଣୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦଶପଲ୍ଲା ମେମୁରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ପାଲଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Railway Reading Campaign
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 7:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rail Reading Campaign ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦଶପଲ୍ଲା, ଟ୍ରେନ୍‌ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରାକ୍‌ରେ, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାହାଣୀର ଦୁନିଆରେ । ସାଧାରଣ ରେଳଯାତ୍ରା ହଠାତ୍‌ ପାଲଟିଗଲା ସାହିତ୍ୟର ଆସର । ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ନୁହେଁ, ଥିଲା ବହି । କାନରେ କୋଳାହଳ ନୁହେଁ, ଶୁଭୁଥିଲା କବିତା ଓ ସାହିତ୍ୟର କଥା । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବହି, ଶହେରୁ ଅଧିକ ପାଠକ-ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକଦମ୍‌ ନିଆରା କରିଥିଲା ।


ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌:

ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଦଶପଲ୍ଲା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌’ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ‘ୱାକିଂ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ସ’ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ବହି । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ନୀରବ ପଠନ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବହି, କବିତା ଓ ଲେଖାରେ ।

Rail Reading Campaign Gift A Book Bhubaneswar Daspalla MEMU
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌ (ETV Bharat)

ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜେରୀ ପିଣ୍ଟୋ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ରାନ୍ସମାୟର, ଆକୃତି ମାନ୍ଧୱାନୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପାଠକମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ, କାହାଣୀ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରନ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯାତ୍ରା ଥମିନଥିଲା । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ‘ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କବିତା’ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଦ, ମୁଢ଼ି ମସଲା ।

Rail Reading Campaign Gift A Book Bhubaneswar Daspalla MEMU
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌ (ETV Bharat)



ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ବହି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଠାଗାର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍‌ କୋଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ପାଠାଗାର, ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସର ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀର ଠିକଣା ।"

Rail Reading Campaign Gift A Book Bhubaneswar Daspalla MEMU
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌ (ETV Bharat)

ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରତା ରହି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବାର ମଜା ନିଆରା । ଭଳିକି ଭଳି କବିତା ଗଳ୍ପ ଆଦି ପଢି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

Rail Reading Campaign Gift A Book Bhubaneswar Daspalla MEMU
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ

ଏଣିକି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

EAST COAST RAILWAY
GIFT A BOOK CAMPAIGN
BHUBANESWAR DASPALLA MEMU
ଦଶପଲ୍ଲା ଟ୍ରେନ
RAILWAY READING CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.