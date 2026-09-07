ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍: ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍, ୨୦୦ ବହି, ଶହ ଶହ କାହାଣୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦଶପଲ୍ଲା ମେମୁରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ପାଲଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 7, 2026 at 7:04 AM IST
Rail Reading Campaign ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦଶପଲ୍ଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ରେ, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାହାଣୀର ଦୁନିଆରେ । ସାଧାରଣ ରେଳଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ପାଲଟିଗଲା ସାହିତ୍ୟର ଆସର । ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ଥିଲା ବହି । କାନରେ କୋଳାହଳ ନୁହେଁ, ଶୁଭୁଥିଲା କବିତା ଓ ସାହିତ୍ୟର କଥା । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବହି, ଶହେରୁ ଅଧିକ ପାଠକ-ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକଦମ୍ ନିଆରା କରିଥିଲା ।
Rail Reading Campaign, in association with Walking Book Fairs, Bhubaneswar.— East Coast Railway (@EastCoastRail) September 6, 2026
Shri Parameswar Funkwal, GM, ECoR, joined the initiative, sharing the spirit of reading and literary engagement with passengers on board.#RailReadingCampaign #EastCoastRailway #ECoRupdate @RailMinIndia pic.twitter.com/8QDxQR0Ofe
ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍:
ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଦଶପଲ୍ଲା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍’ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ‘ୱାକିଂ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ସ’ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ବହି । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ନୀରବ ପଠନ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବହି, କବିତା ଓ ଲେଖାରେ ।
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜେରୀ ପିଣ୍ଟୋ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ରାନ୍ସମାୟର, ଆକୃତି ମାନ୍ଧୱାନୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପାଠକମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ, କାହାଣୀ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରନ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯାତ୍ରା ଥମିନଥିଲା । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ‘ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କବିତା’ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଦ, ମୁଢ଼ି ମସଲା ।
ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ବହି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଠାଗାର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ପାଠାଗାର, ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସର ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀର ଠିକଣା ।"
ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରତା ରହି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବାର ମଜା ନିଆରା । ଭଳିକି ଭଳି କବିତା ଗଳ୍ପ ଆଦି ପଢି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର