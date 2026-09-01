ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ବାସୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଖାଦ୍ୟ ଜବତ
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି l ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇନ କରିବା ସହ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି l ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : September 1, 2026 at 11:08 PM IST
Dhenkanal hotels, restaurants raid, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଉପରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଚଢ଼ାଉ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଯେଉଁଥିରେ ବାସୀ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛିଛି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ବାସୀ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଚାନକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ ପରିବେଶକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ହୋଟେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାଫିଲସ ପ୍ଲାଜା, ମେଘମାଳା ଫାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଇସ୍କନର ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବାସୀ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ଭାବେ ଏପରି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଜବତ ପରେ ଏହି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏପରିକି ଇସ୍କନର ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦମ ଓ କାଫିଲସ ପ୍ଲାଜା ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି l ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି l ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇନ କରିବା ସହ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି l ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ଅଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା: ମୃତଦେହ ରଖି କଣ୍ଟାନାଳୀ ବାଇପାସ୍ ନିକରେ NH ଅବରୋଧ କଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ